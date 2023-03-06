Вольнова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вольнова Клавдия Петровна
Отец ребёнка: Вольнов Петр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вольнов Петр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вольнов Петр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.05.1911
Отец ребёнка: Вольнов Петр Андреевич
Верхняя Баранча, Кушвинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно