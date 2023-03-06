Вольнова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вольнова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вольнова Клавдия Петровна

Отец ребёнка: Вольнов Петр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вольнов Сергей Петрович

Отец ребёнка: Вольнов Петр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вольнов Василий Петрович

Отец ребёнка: Вольнов Петр Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вольнов Петр Андреевич

Рождение ребёнка
23.05.1911

Сын: Вольнов Николай Петрович

Отец ребёнка: Вольнов Петр Андреевич

Верхняя Баранча, Кушвинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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