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Павловский Алексей Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.10.1895 ст.

Жена: Павловская Ефросиния Федоровна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XYR1?cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
20.02.1896 ст.
Николаевка, Сумська область
Евстафий Романович Слюсаренко
Рождение ребёнка
07.11.1896 ст.

Сын: Павловский Гавриил Алексеевич

Мать ребёнка: Павловская Ефросиния Федоровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C4-V?i=224&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
18.03.1899 ст.

Дочь: Павловская Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Павловская Ефросиния Федоровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9X3-R?i=16&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
18.03.1899 ст.

Сын: Павловский Хрисанф Алексеевич

Мать ребёнка: Павловская Ефросиния Федоровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9X3-R?i=16&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
24.11.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
Варвара Петровна Скорик
Рождение ребёнка
02.11.1901 ст.

Дочь: Матрона Алексеевна

Мать ребёнка: Павловская Ефросиния Федоровна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
03.08.1904 ст.

Дочь: Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Павловская Ефросиния Федоровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSHW-Z?i=809&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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