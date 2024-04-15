Павловский Алексей Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
29.10.1895 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XYR1?cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
20.02.1896 ст.
Евстафий Романович Слюсаренко
Рождение ребёнка
07.11.1896 ст.
Сын: Павловский Гавриил Алексеевич
Мать ребёнка: Павловская Ефросиния Федоровна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C4-V?i=224&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
18.03.1899 ст.
Дочь: Павловская Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Павловская Ефросиния Федоровна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9X3-R?i=16&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
18.03.1899 ст.
Сын: Павловский Хрисанф Алексеевич
Мать ребёнка: Павловская Ефросиния Федоровна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9X3-R?i=16&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
24.11.1900 ст.
Варвара Петровна Скорик
Рождение ребёнка
02.11.1901 ст.
Дочь: Матрона Алексеевна
Мать ребёнка: Павловская Ефросиния Федоровна
Рождение ребёнка
03.08.1904 ст.
Дочь: Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Павловская Ефросиния Федоровна
https://www.familysearch.org/ | https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSHW-Z?i=809&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно