Павловская Дарья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения18.03.1899 ст.
Дата смерти01.11.1900 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1899 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9X3-R?i=16&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
18.03.1899 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
01.11.1900 ст.
Причина смерти: от коклюша | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9HF-J?i=404&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
02.11.1900 ст.
на кладбище д. Кровной