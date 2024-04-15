Павловская Дарья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавловская Дарья Алексеевна

Павловская Дарья Алексеевна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

18.03.1899 ст.

Дата смерти

01.11.1900 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1899 ст.

Отец: Павловский Алексей Трофимович

Мать: Павловская Ефросиния Федоровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9X3-R?i=16&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
18.03.1899 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
01.11.1900 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от коклюша | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9HF-J?i=404&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
02.11.1900 ст.
на кладбище д. Кровной
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close