Павловский Гавриил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения07.11.1896 ст.
Дата смерти07.11.1896 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1896 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C4-V?i=224&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
07.11.1896 ст.
Причина смерти: слаборожден | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CQ-Z?i=256&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
08.11.1896 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Похороны
08.11.1896 ст.
на отведенном кладбище