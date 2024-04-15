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Павловский Гавриил Алексеевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

07.11.1896 ст.

Дата смерти

07.11.1896 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1896 ст.

Отец: Павловский Алексей Трофимович

Мать: Павловская Ефросиния Федоровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C4-V?i=224&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
07.11.1896 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: слаборожден | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CQ-Z?i=256&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
08.11.1896 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Похороны
08.11.1896 ст.
на отведенном кладбище
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