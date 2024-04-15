Шевченко Михаил Павлович
Место рождения
Дата рождения03.09.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1885 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PZ-P?i=299&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
05.09.1885 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
21.02.1901 ст.
Тимофей Захарович Шевченко
Бракосочетание
30.01.1906 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-SFK4?i=97&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно