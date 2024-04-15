Шевченко (Пархоменко) Наталия Касьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
03.09.1877 ст.
Хотень, Сумська область
Иван Тимофеевич Михайличенко
Восприемник
27.09.1879 ст.
Харитина Дмитриевна Пархоменко
Бракосочетание
04.11.1879 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
15.02.1881 ст.
Дочь: Котенко Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Шевченко Павел Денисович
Рождение ребёнка
23.03.1883 ст.
Дочь: Никонец Мария Павловна
Отец ребёнка: Шевченко Павел Денисович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GY-F?i=360&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
22.06.1884 ст.
Петр Григорьевич Денисенко
Рождение ребёнка
03.09.1885 ст.
Отец ребёнка: Шевченко Павел Денисович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PZ-P?i=299&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
05.08.1887 ст.
Отец ребёнка: Шевченко Павел Денисович
Восприемник
01.10.1888 ст.
Роман Прокопьевич Котенко
Рождение ребёнка
08.03.1890 ст.
Дочь: Александра Павловна
Отец ребёнка: Шевченко Павел Денисович
Рождение ребёнка
26.06.1892 ст.
Отец ребёнка: Шевченко Павел Денисович
Рождение ребёнка
04.01.1894 ст.
Дочь: Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Шевченко Павел Денисович
Рождение ребёнка
04.07.1896 ст.
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Шевченко Павел Денисович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DP-H?i=209&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
21.12.1900 ст.
Дочь: Евгения Павловна
Отец ребёнка: Шевченко Павел Денисович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L981-L?i=382&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно