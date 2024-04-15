Шевченко (Пархоменко) Наталия Касьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко (Пархоменко) Наталия Касьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
03.09.1877 ст.
Хотень, Сумська область
Иван Тимофеевич Михайличенко
Восприемник
27.09.1879 ст.
Николаевка, Сумська область
Харитина Дмитриевна Пархоменко
Бракосочетание
04.11.1879 ст.

Муж: Шевченко Павел Денисович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
15.02.1881 ст.

Дочь: Котенко Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Шевченко Павел Денисович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
23.03.1883 ст.

Дочь: Никонец Мария Павловна

Отец ребёнка: Шевченко Павел Денисович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GY-F?i=360&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
22.06.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Петр Григорьевич Денисенко
Рождение ребёнка
03.09.1885 ст.

Сын: Шевченко Михаил Павлович

Отец ребёнка: Шевченко Павел Денисович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PZ-P?i=299&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
05.08.1887 ст.

Сын: Шевченко Антон Павлович

Отец ребёнка: Шевченко Павел Денисович

Кровное, Сумська область
Восприемник
01.10.1888 ст.
Кровное, Сумська область
Роман Прокопьевич Котенко
Рождение ребёнка
08.03.1890 ст.

Дочь: Александра Павловна

Отец ребёнка: Шевченко Павел Денисович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
26.06.1892 ст.

Сын: Шевченко Павел Павлович

Отец ребёнка: Шевченко Павел Денисович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
04.01.1894 ст.

Дочь: Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Шевченко Павел Денисович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
04.07.1896 ст.

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Шевченко Павел Денисович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DP-H?i=209&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
21.12.1900 ст.

Дочь: Евгения Павловна

Отец ребёнка: Шевченко Павел Денисович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L981-L?i=382&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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