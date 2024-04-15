Шевченко Павел Денисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти20.05.1908 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
29.09.1879 ст.
Пелагея Лаврентьевна Демяненко
Бракосочетание
04.11.1879 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
12.10.1880 ст.
Параскева Власовна (Зоря) Чичикало
Восприемник
25.11.1880 ст.
Митрофан Иванович Суяров
Рождение ребёнка
15.02.1881 ст.
Дочь: Котенко Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Шевченко Наталия Касьяновна
Рождение ребёнка
23.03.1883 ст.
Дочь: Никонец Мария Павловна
Мать ребёнка: Шевченко Наталия Касьяновна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GY-F?i=360&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
23.11.1884 ст.
Екатерина Лаврентьевна Демяненко
Восприемник
22.01.1885 ст.
Григорий Захарович Шевченко
Восприемник
22.08.1885 ст.
Наталия Николаевна (Зоря) Волкова
Рождение ребёнка
03.09.1885 ст.
Мать ребёнка: Шевченко Наталия Касьяновна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PZ-P?i=299&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
05.08.1887 ст.
Мать ребёнка: Шевченко Наталия Касьяновна
Восприемник
05.10.1889 ст.
Алексей Григорьевич Куриленко
Восприемник
14.02.1890 ст.
Федор Михайлович Пугач
Рождение ребёнка
08.03.1890 ст.
Дочь: Александра Павловна
Мать ребёнка: Шевченко Наталия Касьяновна
Восприемник
16.06.1891 ст.
Акилина Григорьевна Куриленко
Восприемник
15.08.1891 ст.
Андрей Михайлович Пугач
Рождение ребёнка
26.06.1892 ст.
Мать ребёнка: Шевченко Наталия Касьяновна
Восприемник
01.08.1893 ст.
Василий Михайлович Пугач
Рождение ребёнка
04.01.1894 ст.
Дочь: Елизавета Павловна
Мать ребёнка: Шевченко Наталия Касьяновна
Восприемник
19.12.1894 ст.
Евгения Григорьевна Куриленко
Рождение ребёнка
04.07.1896 ст.
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Шевченко Наталия Касьяновна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DP-H?i=209&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
23.04.1897 ст.
Георгий Григорьевич Куриленко
Рождение ребёнка
21.12.1900 ст.
Дочь: Евгения Павловна
Мать ребёнка: Шевченко Наталия Касьяновна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L981-L?i=382&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.05.1908 ст.
Причина смерти: чахотка | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSFJ-9?i=311&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
21.05.1908 ст.
на кладбище д. Кровной