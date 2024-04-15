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Шевченко Павел Денисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

20.05.1908 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
29.09.1879 ст.
Николаевка, Сумська область
Пелагея Лаврентьевна Демяненко
Бракосочетание
04.11.1879 ст.

Жена: Шевченко Наталия Касьяновна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
12.10.1880 ст.
Николаевка, Сумська область
Параскева Власовна (Зоря) Чичикало
Восприемник
25.11.1880 ст.
Николаевка, Сумська область
Митрофан Иванович Суяров
Рождение ребёнка
15.02.1881 ст.

Дочь: Котенко Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Шевченко Наталия Касьяновна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
23.03.1883 ст.

Дочь: Никонец Мария Павловна

Мать ребёнка: Шевченко Наталия Касьяновна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GY-F?i=360&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
23.11.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Екатерина Лаврентьевна Демяненко
Восприемник
22.01.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Григорий Захарович Шевченко
Восприемник
22.08.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Наталия Николаевна (Зоря) Волкова
Рождение ребёнка
03.09.1885 ст.

Сын: Шевченко Михаил Павлович

Мать ребёнка: Шевченко Наталия Касьяновна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PZ-P?i=299&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
05.08.1887 ст.

Сын: Шевченко Антон Павлович

Мать ребёнка: Шевченко Наталия Касьяновна

Кровное, Сумська область
Восприемник
05.10.1889 ст.
Николаевка, Сумська область
Алексей Григорьевич Куриленко
Восприемник
14.02.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
Федор Михайлович Пугач
Рождение ребёнка
08.03.1890 ст.

Дочь: Александра Павловна

Мать ребёнка: Шевченко Наталия Касьяновна

Кровное, Сумська область
Восприемник
16.06.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Акилина Григорьевна Куриленко
Восприемник
15.08.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Андрей Михайлович Пугач
Рождение ребёнка
26.06.1892 ст.

Сын: Шевченко Павел Павлович

Мать ребёнка: Шевченко Наталия Касьяновна

Кровное, Сумська область
Восприемник
01.08.1893 ст.
Николаевка, Сумська область
Василий Михайлович Пугач
Рождение ребёнка
04.01.1894 ст.

Дочь: Елизавета Павловна

Мать ребёнка: Шевченко Наталия Касьяновна

Кровное, Сумська область
Восприемник
19.12.1894 ст.
Николаевка, Сумська область
Евгения Григорьевна Куриленко
Рождение ребёнка
04.07.1896 ст.

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Шевченко Наталия Касьяновна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DP-H?i=209&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
23.04.1897 ст.
Николаевка, Сумська область
Георгий Григорьевич Куриленко
Рождение ребёнка
21.12.1900 ст.

Дочь: Евгения Павловна

Мать ребёнка: Шевченко Наталия Касьяновна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L981-L?i=382&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
20.05.1908 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: чахотка | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSFJ-9?i=311&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
21.05.1908 ст.
на кладбище д. Кровной
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