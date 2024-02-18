Геттерих Герман
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Геттерих Эдуард
Мать: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Геттерих Александр
Мать ребёнка: Шпомер Эмилия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Геттерих Татьяна
Мать ребёнка: Шпомер Эмилия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Геттерих Надежда
Мать ребёнка: Шпомер Эмилия
Смерть
Неизвестно