Геттерих Герман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Геттерих Герман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Геттерих Эдуард

Мать: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Геттерих Александр

Мать ребёнка: Шпомер Эмилия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Геттерих Татьяна

Мать ребёнка: Шпомер Эмилия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Геттерих Надежда

Мать ребёнка: Шпомер Эмилия

Смерть
Неизвестно

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