Геттерих Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Геттерих Герман
Мать: Шпомер Эмилия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексеев Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Дмитрий
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно