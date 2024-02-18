Геттерих Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Геттерих Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Геттерих Герман

Мать: Шпомер Эмилия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Дмитрий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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