Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Геттерих Герман
Отец ребёнка: Геттерих Эдуард
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Геттерих Эдуард
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Геттерих Эдуард
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Геттерих Эдуард
Смерть
Неизвестно