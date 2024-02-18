Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария

Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Геттерих Герман

Отец ребёнка: Геттерих Эдуард

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Геттерих Эдуард

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Геттерих Эдуард

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Геттерих Эдуард

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close