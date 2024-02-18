Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Геттерих Эдуард
Мать: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Ример Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Ример Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир
Отец ребёнка: Ример Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Ример Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Ример Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ример Иван
Смерть
Неизвестно