Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Геттерих Эдуард

Мать: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Ример Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Ример Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Отец ребёнка: Ример Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Ример Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Ример Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ример Иван

Смерть
Неизвестно
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