Безруких Андрей (Андреян) Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безруких Андрей (Андреян) Васильевич

Место рождения

Деревня по речке Шилке - правый приток Енисея

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Безруков Василий Иванович

Мать: не указана

Деревня по речке Шилке - правый приток Енисея
Рождение ребёнка
1745

Сын: Безруких Григорий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
1745
По речке Шилке - правый приток Енисея
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1745-2-ревизия
Место жительства
1760
Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://ok.ru/group/60096501383358/topic/155619722748862
Смерть
Неизвестно
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