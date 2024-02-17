Безруких Андрей (Андреян) Васильевич
Место рожденияДеревня по речке Шилке - правый приток Енисея
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Безруков Василий Иванович
Деревня по речке Шилке - правый приток Енисея
Рождение ребёнка
1745
Сын: Безруких Григорий Андреевич
Место жительства
1745
По речке Шилке - правый приток Енисея
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1745-2-ревизия
Место жительства
1760
Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://ok.ru/group/60096501383358/topic/155619722748862
Смерть
Неизвестно