Безруков Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1685
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
1713
Деревня по Шилке
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1713-перепись
Рождение ребёнка
1725
Сын: Безруких Андрей Васильевич
Деревня по речке Шилке - правый приток Енисея
Место жительства
1745
По речке Шилке - правый приток Енисея
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1745-2-ревизия
Смерть
Неизвестно