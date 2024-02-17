Безруков Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безруков Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1685

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1713
Деревня по Шилке
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1713-перепись
Рождение ребёнка
1725

Сын: Безруких Андрей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Деревня по речке Шилке - правый приток Енисея
Место жительства
1745
По речке Шилке - правый приток Енисея
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1745-2-ревизия
Смерть
Неизвестно
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