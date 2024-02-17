Безруких Григорий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБезруких Григорий Андреевич

Безруких Григорий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Безруких Андрей Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Безруких Агап Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
1795
https://yandex.ru/archive/catalog/92d225e2-ac38-4e06-a192-73ca4282c6b2/198
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Москвитина Авдотья Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close