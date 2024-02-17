Безруких Григорий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Безруких Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1776
Сын: Безруких Агап Григорьевич
Место жительства
1795
https://yandex.ru/archive/catalog/92d225e2-ac38-4e06-a192-73ca4282c6b2/198
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Москвитина Авдотья Григорьевна
Смерть
Неизвестно