Козлов Леон Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Леон Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1916 ст.

Жена: не указана

Крутени, Суетовская волость, Духовщинский уезд
24.04.1916 - второй брак
Рождение ребёнка
27.11.1917

Дочь: Голикова (Козлова) Пелагея Леоновна

Мать ребёнка: Анна Захаровна

Смерть
Неизвестно

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