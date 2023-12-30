Козлов Леон Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1916 ст.
Жена: не указана
Крутени, Суетовская волость, Духовщинский уезд
24.04.1916 - второй брак
Рождение ребёнка
27.11.1917
Дочь: Голикова (Козлова) Пелагея Леоновна
Мать ребёнка: Анна Захаровна
Смерть
Неизвестно