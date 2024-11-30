Козлова И Казакова (Никишева) Анна Захаровна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смерти04.10.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1884
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.10.1907 ст.
Дочь: (Казакова Козакова) Елизавета Николаева
Отец ребёнка: Казаков Козаков Николай Арсеньев
д.Хотеново, Суетовская волость, Духовщинский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
06.01.1910 ст.
Дочь: (Казакова Козакова) Татьяна Николаева
Отец ребёнка: Казаков Козаков Николай Арсеньев
д.Хотеново, Суетовская волость, Духовщинский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
22.08.1913 ст.
Дочь: (Казакова Козакова) Наталья Николаева
Отец ребёнка: Казаков Козаков Николай Арсеньев
д.Хотеново, Суетовская волость, Духовщинский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
24.04.1916
Муж: не указан
замужем вторым браком
Бракосочетание
24.04.1916 ст.
Это был второй брак как для Леона (Льва, Леонтия - по-разному писали) Алексеевича, так и для Анны Захаровны. Фамилия Анны Захаровны по первому мужу - Ко(а)закова. В первом браке у нее рождались дочери... Показать все
Рождение ребёнка
27.11.1917
Рождение ребёнка
07.09.1923
Дочь: Козлова (Козлова) Зинаида Леоновна
Отец ребёнка: Козлов Леон или Леонтий или Лев (Лёв) Алексеевич
Крутени, Суетовская волость, Духовщинский уезд
Смерть
04.10.1937
Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область