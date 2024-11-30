Козлова И Казакова (Никишева) Анна Захаровна 1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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Козлова И Казакова (Никишева) Анна Захаровна

Место рождения

Хотеново, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

04.10.1937

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Никишев Захарий Никифоров

Мать: Никишева Васса Васильева

Хотеново, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаков Козаков Николай Арсеньев

Рождение ребёнка
21.10.1907 ст.

Дочь: (Казакова Козакова) Елизавета Николаева

Отец ребёнка: Казаков Козаков Николай Арсеньев

д.Хотеново, Суетовская волость, Духовщинский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
06.01.1910 ст.

Дочь: (Казакова Козакова) Татьяна Николаева

Отец ребёнка: Казаков Козаков Николай Арсеньев

д.Хотеново, Суетовская волость, Духовщинский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
22.08.1913 ст.

Дочь: (Казакова Козакова) Наталья Николаева

Отец ребёнка: Казаков Козаков Николай Арсеньев

д.Хотеново, Суетовская волость, Духовщинский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
24.04.1916

Муж: не указан

Хотеново, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
замужем вторым браком
Бракосочетание
24.04.1916 ст.

Муж: Козлов Леон или Леонтий или Лев (Лёв) Алексеевич

Это был второй брак как для Леона (Льва, Леонтия - по-разному писали) Алексеевича, так и для Анны Захаровны. Фамилия Анны Захаровны по первому мужу - Ко(а)закова. В первом браке у нее рождались дочери... Показать все
Рождение ребёнка
27.11.1917

Дочь: Голикова (Козлова) Пелагея Леоновна

Отец ребёнка: Козлов Леон или Леонтий или Лев (Лёв) Алексеевич

Рождение ребёнка
07.09.1923

Дочь: Козлова (Козлова) Зинаида Леоновна

Отец ребёнка: Козлов Леон или Леонтий или Лев (Лёв) Алексеевич

Крутени, Суетовская волость, Духовщинский уезд
Смерть
04.10.1937
Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область

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