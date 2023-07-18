Голикова (Козлова) Пелагея Леоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голикова (Козлова) Пелагея Леоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1917

Дата смерти

15.06.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голиков Александр Кузьмич

Смерть
15.06.1969
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область