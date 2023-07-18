Голикова (Козлова) Пелагея Леоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1917
Дата смерти15.06.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голиков Александр Кузьмич
Смерть
15.06.1969
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область