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Беляков Леонид Иванович
Беляков Леонид Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1935
Пол
Мужской
Отец
Беляков Иван Степанович
1892 г.р.
Мать
Белякова (Трофимычева) Марфа Васильевна
1893 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец:
Беляков Иван Степанович
Мать:
Белякова Марфа Васильевна
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