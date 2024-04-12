Белякова (Трофимычева) Марфа Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белякова (Трофимычева) Марфа Васильевна

Место рождения

Лукино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Трофимычев Василий

Мать: не указана

Лукино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Белякова Зиновий Иванович

Отец ребёнка: Беляков Иван Степанович

Рождение ребёнка
30.01.1925

Сын: Беляков Василий Иванович

Отец ребёнка: Беляков Иван Степанович

Андреевка, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.09.1933

Дочь: Белякова Софья Ивановна

Отец ребёнка: Беляков Иван Степанович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Беляков Леонид Иванович

Отец ребёнка: Беляков Иван Степанович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Белякова Олимпиада Ивановна

Отец ребёнка: Беляков Иван Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляков Иван Степанович

Смерть
1978
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