Белякова (Трофимычева) Марфа Васильевна
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смерти1978
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Трофимычев Василий
Рождение ребёнка
1921
Сын: Белякова Зиновий Иванович
Отец ребёнка: Беляков Иван Степанович
Рождение ребёнка
30.01.1925
Отец ребёнка: Беляков Иван Степанович
Андреевка, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.09.1933
Дочь: Белякова Софья Ивановна
Отец ребёнка: Беляков Иван Степанович
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Беляков Иван Степанович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Белякова Олимпиада Ивановна
Отец ребёнка: Беляков Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1978