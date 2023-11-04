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Беляков Иван Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Беляков Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Белякова Зиновий Иванович

Мать ребёнка: Белякова Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
30.01.1925

Сын: Беляков Василий Иванович

Мать ребёнка: Белякова Марфа Васильевна

Андреевка, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.09.1933

Дочь: Белякова Софья Ивановна

Мать ребёнка: Белякова Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Беляков Леонид Иванович

Мать ребёнка: Белякова Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Белякова Олимпиада Ивановна

Мать ребёнка: Белякова Марфа Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белякова Марфа Васильевна

Смерть
1969
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