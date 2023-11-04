Беляков Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1969
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Беляков Степан
Рождение ребёнка
1921
Сын: Белякова Зиновий Иванович
Мать ребёнка: Белякова Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
30.01.1925
Мать ребёнка: Белякова Марфа Васильевна
Андреевка, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.09.1933
Дочь: Белякова Софья Ивановна
Мать ребёнка: Белякова Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: Белякова Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Белякова Олимпиада Ивановна
Мать ребёнка: Белякова Марфа Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1969