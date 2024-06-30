Райденко Александр
Место рожденияс. Антоновка Дергачевский район Саратовская область
Дата рождения28.02.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1971
Развод
Неизвестно
Жена: Райденко Сания
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Райденко Сания
Рождение ребёнка
14.12.1988
Дочь: Васильева (Райденко) Наталья
Мать ребёнка: Райденко Сания
Рождение ребёнка
18.07.1992
Дочь: Августова (Райденко) Юлия
Мать ребёнка: Райденко Сания
Рождение ребёнка
21.02.2001
Сын: Райденко Данила
Мать ребёнка: (Сундукова) Ольга
Рождение ребёнка
17.10.2002
Сын: Райденко Никита
Мать ребёнка: (Сундукова) Ольга