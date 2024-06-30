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Райденко Александр

Место рождения

с. Антоновка Дергачевский район Саратовская область

Дата рождения

28.02.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1971

Отец: Райденко Василий

Мать: Райденко (Кутенко) София Александровна

Развод
Неизвестно

Жена: Райденко Сания

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Райденко Сания

Рождение ребёнка
14.12.1988

Дочь: Васильева (Райденко) Наталья

Мать ребёнка: Райденко Сания

Рождение ребёнка
18.07.1992

Дочь: Августова (Райденко) Юлия

Мать ребёнка: Райденко Сания

Рождение ребёнка
21.02.2001

Сын: Райденко Данила

Мать ребёнка: (Сундукова) Ольга

Рождение ребёнка
17.10.2002

Сын: Райденко Никита

Мать ребёнка: (Сундукова) Ольга

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