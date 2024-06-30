Васильева (Райденко) Наталья
Место рожденияс. Антоновка Дергачевский район Саратовская область
Дата рождения14.12.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1988
Отец: Райденко Александр
Мать: Райденко Сания
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильев Дмитрий
Рождение ребёнка
10.11.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильев Дмитрий