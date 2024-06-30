Васильева (Райденко) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Райденко) Наталья

Место рождения

с. Антоновка Дергачевский район Саратовская область

Дата рождения

14.12.1988

Пол

Женский

Отец

1971 г.р.

Мать

1965 г.р.

Муж

1981 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1988

Отец: Райденко Александр

Мать: Райденко Сания

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Дмитрий

Рождение ребёнка
10.11.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Дмитрий

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