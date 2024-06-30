Райденко Сания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Райденко Сания

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1971 г.р.

Дети

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Райденко Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Райденко Александр

Рождение ребёнка
14.12.1988

Дочь: Васильева (Райденко) Наталья

Отец ребёнка: Райденко Александр

Рождение ребёнка
18.07.1992

Дочь: Августова (Райденко) Юлия

Отец ребёнка: Райденко Александр

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