Синицын Георгий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1927
Дата смерти14.09.1985
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1927
Отец: Синицын Павел Гаврилович
Мать: Синицына Анна Демьяновна
Рождение ребёнка
06.11.1958
Сын: Синицын Владимир Георгиевич
Мать ребёнка: Синицына Валентина Владимировна
Рождение ребёнка
29.06.1963
Дочь: Королькова Галина Георгиевна
Мать ребёнка: Синицына Валентина Владимировна
Первомайское, Первомайский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.09.1985