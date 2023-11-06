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Синицын Георгий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1927

Дата смерти

14.09.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1927

Отец: Синицын Павел Гаврилович

Мать: Синицына Анна Демьяновна

Рождение ребёнка
06.11.1958

Сын: Синицын Владимир Георгиевич

Мать ребёнка: Синицына Валентина Владимировна

Рождение ребёнка
29.06.1963

Дочь: Королькова Галина Георгиевна

Мать ребёнка: Синицына Валентина Владимировна

Первомайское, Первомайский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синицына Валентина Владимировна

Смерть
14.09.1985
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