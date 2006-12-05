Синицына (Ускова) Валентина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1931
Дата смерти05.12.2006
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1931
Рождение ребёнка
06.11.1958
Сын: Синицын Владимир Георгиевич
Отец ребёнка: Синицын Георгий Павлович
Рождение ребёнка
29.06.1963
Дочь: Королькова Галина Георгиевна
Отец ребёнка: Синицын Георгий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.12.2006