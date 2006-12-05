Синицына (Ускова) Валентина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синицына (Ускова) Валентина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1931

Дата смерти

05.12.2006

Пол

Женский

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1931

Отец: Усков Владимир Михайлович

Мать: Ускова Христинья Петровна

Рождение ребёнка
06.11.1958

Сын: Синицын Владимир Георгиевич

Отец ребёнка: Синицын Георгий Павлович

Рождение ребёнка
29.06.1963

Дочь: Королькова Галина Георгиевна

Отец ребёнка: Синицын Георгий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синицын Георгий Павлович

Смерть
05.12.2006
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