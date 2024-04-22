Бирин Михаил Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБирин Михаил Леонтьевич

Бирин Михаил Леонтьевич

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

10.07.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1879

Отец: Бирин Леонтий Яковлевич

Мать: Бирин Параскева Васильевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Бирин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Бирин Татьяна Анисимовна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
16.10.1905

Жена: Бирин Татьяна Анисимовна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.09.1906

Дочь: Бирин Вера Михайловна

Мать ребёнка: Бирин Татьяна Анисимовна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.04.1909

Сын: Бирин Евфимий Михайлович

Мать ребёнка: Бирин Татьяна Анисимовна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.01.1911

Сын: Бирин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Бирин Татьяна Анисимовна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.01.1913

Дочь: Бирин Мария Михайловна

Мать ребёнка: Бирин Татьяна Анисимовна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.05.1914

Сын: Бирин Федор Михайлович

Мать ребёнка: Бирин Татьяна Анисимовна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.11.1918

Сын: Бирин Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Бирин Татьяна Анисимовна

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close