Бирин Михаил Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения10.07.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1879
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Бирин Татьяна Анисимовна
Бракосочетание
16.10.1905
Жена: Бирин Татьяна Анисимовна
Рождение ребёнка
13.09.1906
Дочь: Бирин Вера Михайловна
Мать ребёнка: Бирин Татьяна Анисимовна
Рождение ребёнка
01.04.1909
Мать ребёнка: Бирин Татьяна Анисимовна
Рождение ребёнка
03.01.1911
Мать ребёнка: Бирин Татьяна Анисимовна
Рождение ребёнка
24.01.1913
Дочь: Бирин Мария Михайловна
Мать ребёнка: Бирин Татьяна Анисимовна
Рождение ребёнка
31.05.1914
Мать ребёнка: Бирин Татьяна Анисимовна
Рождение ребёнка
07.11.1918
Мать ребёнка: Бирин Татьяна Анисимовна
Смерть
Неизвестно