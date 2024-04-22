Бирин (Стеценко) Параскева Васильевна
Место рождения
Дата рождения23.10.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1859
Бракосочетание
08.10.1878
Рождение ребёнка
10.07.1879
Отец ребёнка: Бирин Леонтий Яковлевич
Рождение ребёнка
10.01.1882
Дочь: Бриленко Татьяна Леонтьевна
Отец ребёнка: Бирин Леонтий Яковлевич
Рождение ребёнка
12.03.1884
Дочь: Сучковская Александра Леонтьевна
Отец ребёнка: Бирин Леонтий Яковлевич
Рождение ребёнка
10.11.1886
Отец ребёнка: Бирин Леонтий Яковлевич
Рождение ребёнка
28.07.1890
Отец ребёнка: Бирин Леонтий Яковлевич
Рождение ребёнка
05.05.1893
Дочь: Бирин Ирина Леонтьевна
Отец ребёнка: Бирин Леонтий Яковлевич
Рождение ребёнка
02.12.1895
Отец ребёнка: Бирин Леонтий Яковлевич
Рождение ребёнка
02.09.1898
Дочь: Бирин Елисавета Леонтьевна
Отец ребёнка: Бирин Леонтий Яковлевич
Рождение ребёнка
20.11.1901
Сын: Бирин Григорий Леонтьевич
Отец ребёнка: Бирин Леонтий Яковлевич
Смерть
Неизвестно