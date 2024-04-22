Бирин (Стеценко) Параскева Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирин (Стеценко) Параскева Васильевна

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

23.10.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1859

Отец: Стеценко Василий Аникеевич

Мать: Стеценко Акилина Петровна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
08.10.1878

Муж: Бирин Леонтий Яковлевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.07.1879

Сын: Бирин Михаил Леонтьевич

Отец ребёнка: Бирин Леонтий Яковлевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.01.1882

Дочь: Бриленко Татьяна Леонтьевна

Отец ребёнка: Бирин Леонтий Яковлевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.03.1884

Дочь: Сучковская Александра Леонтьевна

Отец ребёнка: Бирин Леонтий Яковлевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.11.1886

Сын: Бирин Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Бирин Леонтий Яковлевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.07.1890

Сын: Бирин Евдоким Леонтьевич

Отец ребёнка: Бирин Леонтий Яковлевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.05.1893

Дочь: Бирин Ирина Леонтьевна

Отец ребёнка: Бирин Леонтий Яковлевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.12.1895

Сын: Бирин Николай Леонтьевич

Отец ребёнка: Бирин Леонтий Яковлевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.09.1898

Дочь: Бирин Елисавета Леонтьевна

Отец ребёнка: Бирин Леонтий Яковлевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.11.1901

Сын: Бирин Григорий Леонтьевич

Отец ребёнка: Бирин Леонтий Яковлевич

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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