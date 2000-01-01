Ахметов Закирджан Ахмад-улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметов Закирджан Ахмад-улы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1853 г.р.

Мать

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Ахмад (Achmad)

Мать: Фатиха (Fatiha)

Смерть
Неизвестно
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