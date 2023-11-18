Чернов александр геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернова марианна александровна
Мать ребёнка: Чернова наталья1
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернова лера александровна
Мать ребёнка: Чернова наталья1
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернова мира александровна
Мать ребёнка: Чернова наталья1
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чернова наталья1