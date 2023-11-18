Чернов александр геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернов александр геннадьевич

Чернов александр геннадьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чернов геннадий николаевич

Мать: Чернова александра александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернова марианна александровна

Мать ребёнка: Чернова наталья1

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернова лера александровна

Мать ребёнка: Чернова наталья1

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернова мира александровна

Мать ребёнка: Чернова наталья1

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернова наталья1

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close