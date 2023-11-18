Чернова александра александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова александра александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексеев александр алексеевич

Мать: Алексеева федосия васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов александр геннадьевич

Отец ребёнка: Чернов геннадий николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернова светлана геннадьевна

Отец ребёнка: Чернов геннадий николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Краснова алена геннадьевна

Отец ребёнка: Чернов геннадий николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов николай геннадьевич

Отец ребёнка: Чернов геннадий николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернова марина геннадьевна

Отец ребёнка: Чернов геннадий николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов владимир геннадьевич

Отец ребёнка: Чернов геннадий николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернов геннадий николаевич

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