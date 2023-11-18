Чернова александра александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернов александр геннадьевич
Отец ребёнка: Чернов геннадий николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернова светлана геннадьевна
Отец ребёнка: Чернов геннадий николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Краснова алена геннадьевна
Отец ребёнка: Чернов геннадий николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернов николай геннадьевич
Отец ребёнка: Чернов геннадий николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернова марина геннадьевна
Отец ребёнка: Чернов геннадий николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернов владимир геннадьевич
Отец ребёнка: Чернов геннадий николаевич
Бракосочетание
Неизвестно