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Алексеев александр алексеевич

Место рождения

Степное Яниково, Комсомольский район, Чувашская Республика

Дата рождения

11.11.1910

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1910

Отец: Алексеев алексей феодорович

Мать: Алексеева Зиновия Тимофеевна

Степное Яниково, Комсомольский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
06.03.1933

Жена: Алексеева федосия васильевна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Алексеев леонид александрович

Мать ребёнка: Алексеева федосия васильевна

Рождение ребёнка
1951

Сын: Алексеев василий александрович

Мать ребёнка: Алексеева федосия васильевна

Рождение ребёнка
04.06.1955

Дочь: Логинова галина александровна

Мать ребёнка: Алексеева федосия васильевна

Степное Яниково, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1957

Сын: Алексеев анатолий александрович

Мать ребёнка: Алексеева федосия васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернова александра александровна

Мать ребёнка: Алексеева федосия васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев иван александрович

Мать ребёнка: Алексеева федосия васильевна

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