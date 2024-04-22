Алексеев александр алексеевич
Место рождения
Дата рождения11.11.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1910
Бракосочетание
06.03.1933
Рождение ребёнка
1940
Сын: Алексеев леонид александрович
Мать ребёнка: Алексеева федосия васильевна
Рождение ребёнка
1951
Сын: Алексеев василий александрович
Мать ребёнка: Алексеева федосия васильевна
Рождение ребёнка
04.06.1955
Дочь: Логинова галина александровна
Мать ребёнка: Алексеева федосия васильевна
Рождение ребёнка
1957
Сын: Алексеев анатолий александрович
Мать ребёнка: Алексеева федосия васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернова александра александровна
Мать ребёнка: Алексеева федосия васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев иван александрович
Мать ребёнка: Алексеева федосия васильевна