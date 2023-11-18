Чернова наталья1
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернова марианна александровна
Отец ребёнка: Чернов александр геннадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернова лера александровна
Отец ребёнка: Чернов александр геннадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернова мира александровна
Отец ребёнка: Чернов александр геннадьевич
Бракосочетание
Неизвестно