Чернова наталья1 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова наталья1

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернова марианна александровна

Отец ребёнка: Чернов александр геннадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернова лера александровна

Отец ребёнка: Чернов александр геннадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернова мира александровна

Отец ребёнка: Чернов александр геннадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернов александр геннадьевич

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