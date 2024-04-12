Некрасов Иван Трофимов
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смерти04.01.1800
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Некрасова Акулина Михайлова
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Некрасова Акулина Михайлова
Рождение ребёнка
03.02.1791
Мать ребёнка: Некрасова Акулина Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Ненила Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.01.1800
Причина смерти: скоропостижно