Некрасов Иван Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасов Иван Трофимов

Некрасов Иван Трофимов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

04.01.1800

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Некрасов Петр Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Акулина Михайлова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Некрасов Яков Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Акулина Михайлова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.02.1791

Сын: Некрасов Семен Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Акулина Михайлова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Ненила Ефимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Акулина Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
04.01.1800
Причина смерти: скоропостижно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close