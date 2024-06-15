Некрасова Акулина Михайлова 1758 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова Акулина Михайлова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Некрасов Михаил Венедиктов

Мать: Некрасова Домна Дмитриева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Иван Трофимов

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Некрасов Петр Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Трофимов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Некрасов Яков Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Трофимов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.02.1791

Сын: Некрасов Семен Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Трофимов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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