Некрасова Акулина Михайлова
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Некрасов Иван Трофимов
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Некрасов Иван Трофимов
Рождение ребёнка
03.02.1791
Отец ребёнка: Некрасов Иван Трофимов
Смерть
Неизвестно