Некрасов Михаил Венедиктов
Место рождения
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Некрасова Акулина Михайлова
Мать ребёнка: Некрасова Домна Дмитриева
Рождение ребёнка
1759
Мать ребёнка: Некрасова Домна Дмитриева
Рождение ребёнка
1761
Сын: Некрасов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Некрасова Домна Дмитриева
Рождение ребёнка
1767
Дочь: (Некрасова) Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Некрасова Домна Дмитриева
Смерть
Неизвестно