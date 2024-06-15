Некрасов Михаил Венедиктов 1726 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасов Михаил Венедиктов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Домна Дмитриева

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Некрасова Акулина Михайлова

Мать ребёнка: Некрасова Домна Дмитриева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Некрасов Петр Михайлович

Мать ребёнка: Некрасова Домна Дмитриева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Некрасов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Некрасова Домна Дмитриева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: (Некрасова) Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Некрасова Домна Дмитриева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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