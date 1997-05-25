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Батухтин Сергей Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1921

Дата смерти

25.05.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1921

Отец: Батухтин Никита Константинович

Мать: Батухтина Екатерина

Рождение ребёнка
12.02.1946

Сын: Батухтин Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Батухтина Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Батухтина Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батухтина Галина

Смерть
25.05.1997
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