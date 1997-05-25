Батухтин Сергей Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1921
Дата смерти25.05.1997
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1921
Рождение ребёнка
12.02.1946
Сын: Батухтин Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Батухтина Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Батухтина Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Батухтина Галина
Смерть
25.05.1997