Батухтина (Камашева) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1920
Отец ребёнка: Батухтин Никита Константинович
Рождение ребёнка
18.07.1921
Отец ребёнка: Батухтин Никита Константинович
Рождение ребёнка
28.01.1930
Отец ребёнка: Батухтин Никита Константинович
Рождение ребёнка
16.05.1934
Сын: Батухтин Александр Никитич
Отец ребёнка: Батухтин Никита Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солоницина Полина Никитична
Отец ребёнка: Батухтин Никита Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Залазаева Юлия Никитична
Отец ребёнка: Батухтин Никита Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Батухтин Никита Константинович
Смерть
Неизвестно