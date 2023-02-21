Батухтина (Камашева) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батухтина (Камашева) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1920

Сын: Батухтин Аркадий Никитич

Отец ребёнка: Батухтин Никита Константинович

Рождение ребёнка
18.07.1921

Сын: Батухтин Сергей Никитич

Отец ребёнка: Батухтин Никита Константинович

Рождение ребёнка
28.01.1930

Сын: Батухтин Виктор Никитич

Отец ребёнка: Батухтин Никита Константинович

Рождение ребёнка
16.05.1934

Сын: Батухтин Александр Никитич

Отец ребёнка: Батухтин Никита Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солоницина Полина Никитична

Отец ребёнка: Батухтин Никита Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Залазаева Юлия Никитична

Отец ребёнка: Батухтин Никита Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батухтин Пётр Никитич

Отец ребёнка: Батухтин Никита Константинович

Смерть
Неизвестно
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