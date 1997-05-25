Батухтина Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБатухтина Галина

Батухтина Галина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1921 г.р.

Дети

1946 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1946

Сын: Батухтин Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Батухтин Сергей Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Батухтин Сергей Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батухтин Сергей Никитич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close