Уразметов Назар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уразметов Назар

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Тишков Уразмет

Мать: Еметева Савра

Рождение ребёнка
1783

Сын: Уразметов Назир

Мать ребёнка: Тансык

Рождение ребёнка
1789

Сын: Уразметов Рахмангул

Мать ребёнка: Тансык

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Уразметова Калбига

Мать ребёнка: Тансык

Рождение ребёнка
1797

Сын: Назаров Кулуш

Мать ребёнка: Тансык

Смерть
Неизвестно
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