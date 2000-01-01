Уразметов Назар
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Тишков Уразмет
Мать: Еметева Савра
Рождение ребёнка
1783
Сын: Уразметов Назир
Мать ребёнка: Тансык
Рождение ребёнка
1789
Сын: Уразметов Рахмангул
Мать ребёнка: Тансык
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Уразметова Калбига
Мать ребёнка: Тансык
Рождение ребёнка
1797
Сын: Назаров Кулуш
Мать ребёнка: Тансык
Смерть
Неизвестно