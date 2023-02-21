Тансык
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Сын: Уразметов Назир
Отец ребёнка: Уразметов Назар
Рождение ребёнка
1789
Сын: Уразметов Рахмангул
Отец ребёнка: Уразметов Назар
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Уразметова Калбига
Отец ребёнка: Уразметов Назар
Рождение ребёнка
1797
Сын: Назаров Кулуш
Отец ребёнка: Уразметов Назар
Смерть
Неизвестно