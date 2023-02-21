Тансык — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тансык

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Уразметов Назир

Отец ребёнка: Уразметов Назар

Рождение ребёнка
1789

Сын: Уразметов Рахмангул

Отец ребёнка: Уразметов Назар

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Уразметова Калбига

Отец ребёнка: Уразметов Назар

Рождение ребёнка
1797

Сын: Назаров Кулуш

Отец ребёнка: Уразметов Назар

Смерть
Неизвестно
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