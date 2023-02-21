Уразметова Калбига — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУразметова Калбига

Уразметова Калбига

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1765 г.р.

Мать

1765 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Уразметов Назар

Мать: Тансык

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close