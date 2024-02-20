Горбанев Михаил Иванович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения08.11.1880
Дата смерти27.09.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1880
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Горбанева Дарья Михайловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1900
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Горбанева Дарья Михайловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1910
Сын: Горбанев Семен Михайлович
Мать ребёнка: Горбанева Дарья Михайловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
25.12.1911
Дочь: Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Горбанева Дарья Михайловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
24.06.1914
Сын: Горбанев Павел Михайлович
Мать ребёнка: Горбанева Дарья Михайловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
27.09.1915
!-я Мировая война - убит