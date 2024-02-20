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Горбанева Дарья Михайловна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1900

Сын: Горбанев Яков Михайлович

Отец ребёнка: Горбанев Михаил Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1900

Муж: Горбанев Михаил Иванович

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1909

Сын: Горбанев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Горбанев Михаил Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1910

Сын: Горбанев Семен Михайлович

Отец ребёнка: Горбанев Михаил Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
25.12.1911

Дочь: Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Горбанев Михаил Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
24.06.1914

Сын: Горбанев Павел Михайлович

Отец ребёнка: Горбанев Михаил Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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