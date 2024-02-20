Горбанева Дарья Михайловна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Горбанев Михаил Иванович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1900
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Горбанев Михаил Иванович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1910
Сын: Горбанев Семен Михайлович
Отец ребёнка: Горбанев Михаил Иванович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
25.12.1911
Дочь: Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Горбанев Михаил Иванович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
24.06.1914
Сын: Горбанев Павел Михайлович
Отец ребёнка: Горбанев Михаил Иванович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно