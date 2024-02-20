Горбанев Яков Михайлович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1900
Дата смерти28.02.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1930
Мать ребёнка: Горбанева Екатерина Савельевна
УССР Донецкая обл,Краснолиманский р-н с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1936
Дочь: Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Горбанева Екатерина Савельевна
СССР Донецкая обл.Краснолиманский рн с.ривая лукакий р-н,слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
18.06.1938
Сын: Горбанев Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Горбанева Екатерина Савельевна
УССР Донецкая обл,Краснолиманский р-н с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горбанева Екатерина Савельевна
УССР Донецкая обл,Краснолиманский р-н с.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Похороны
28.02.1943
УССР Донецкая обл.,Краснодиманский р-н с.Кривая Лука
Смерть
28.02.1943
УССР Донецкая обл,Краснолиманский р-н с.Кривая Лука на ВОВ
Причина смерти: На войне