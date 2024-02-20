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Горбанев Семен Михайлович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1910

Дата смерти

28.07.1911

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Горбанев Михаил Иванович

Мать: Горбанева Дарья Михайловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
28.07.1911
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-диарея
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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