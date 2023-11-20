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Юшин Алексей Тимофеевич

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1875

Дата смерти

1906

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Юшин Тимофей Максимович

Мать: Юшина (Бурдукова) Анна Петровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юшина (Андрюшкевич) Зинаида Петровна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Юшина Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Юшина (Андрюшкевич) Зинаида Петровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Юшина Серафима Алексеевна

Мать ребёнка: Юшина (Андрюшкевич) Зинаида Петровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1904

Сын: Юшин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Юшина (Андрюшкевич) Зинаида Петровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1906
Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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