Юшин Алексей Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Юшина Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Юшина (Андрюшкевич) Зинаида Петровна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Юшина Серафима Алексеевна
Мать ребёнка: Юшина (Андрюшкевич) Зинаида Петровна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Юшин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Юшина (Андрюшкевич) Зинаида Петровна
Смерть
1906