Юшина (Андрюшкевич) Зинаида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮшина (Андрюшкевич) Зинаида Петровна

Юшина (Андрюшкевич) Зинаида Петровна

Место рождения

Витебск, Витебская область

Дата рождения

1877

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Андрюшкевич Пётр Игнатьевич

Мать: не указана

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Юшина Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Юшин Алексей Тимофеевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Юшина Серафима Алексеевна

Отец ребёнка: Юшин Алексей Тимофеевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1904

Сын: Юшин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Юшин Алексей Тимофеевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юшин Алексей Тимофеевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close