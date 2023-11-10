Юшина (Андрюшкевич) Зинаида Петровна
Место рождения
Дата рождения1877
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Андрюшкевич Пётр Игнатьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Юшина Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Юшин Алексей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Юшина Серафима Алексеевна
Отец ребёнка: Юшин Алексей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1904
Сын: Юшин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Юшин Алексей Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно