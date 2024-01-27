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Рудометкин Rudometkin Василий Андреевич

Место рождения

Тамбовская губерния село Алгасово

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Рудомёткин Rudometkin Андрей Константинович

Мать: Пелагея Федоровна

Тамбовская губерния село Алгасово
Упоминание
1852
Селение Никитино, Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 19 лет живет с родителями и братьями в Никитино (позже Фиолетово) Азербайджан.
Рождение ребёнка
1857

Сын: Рудометкин Rudometkin Ефим Васильевич

Мать ребёнка: ?

Селение Никитино (позднее Фиолетово), Елизаветпольской губернии. России. Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1859

Сын: Рудометкин Rudometkin Павел Васильевич

Мать ребёнка: ?

Селение Никитино (позднее Фиолетово), Елизаветпольской губернии. России. Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1867

Сын: Рудометкин Rudometkin Василий Васильевич

Мать ребёнка: ?

Селение Никитино (позднее Фиолетово), Елизаветпольской губернии. России. Ныне Азербайджан.
Упоминание
1873
Селение Никитино (Фиолетово),Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 40 лет живет в Никитино с семьей, позже переселен в Карскую область
Смерть
Неизвестно
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