Рудометкин Rudometkin Василий Андреевич
Место рожденияТамбовская губерния село Алгасово
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
1833
Тамбовская губерния село Алгасово
Упоминание
1852
Селение Никитино, Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 19 лет живет с родителями и братьями в Никитино (позже Фиолетово) Азербайджан.
Рождение ребёнка
1857
Сын: Рудометкин Rudometkin Ефим Васильевич
Мать ребёнка: ?
Селение Никитино (позднее Фиолетово), Елизаветпольской губернии. России. Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1859
Сын: Рудометкин Rudometkin Павел Васильевич
Мать ребёнка: ?
Селение Никитино (позднее Фиолетово), Елизаветпольской губернии. России. Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1867
Сын: Рудометкин Rudometkin Василий Васильевич
Мать ребёнка: ?
Селение Никитино (позднее Фиолетово), Елизаветпольской губернии. России. Ныне Азербайджан.
Упоминание
1873
Селение Никитино (Фиолетово),Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 40 лет живет в Никитино с семьей, позже переселен в Карскую область
Смерть
Неизвестно