Пелагея Федоровна
Место рожденияТамбовская губерния село Алгасово
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Рудометкин Федор Гаврилович
Мать: Рудометкина Авдотья
Тамбовская губерния село Алгасово
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Рудомёткин Rudometkin Андрей Константинович
Тамбовская губерния, Моршанский уезд, село Алгасово
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Акулина Андреевна
Отец ребёнка: Рудомёткин Rudometkin Андрей Константинович
Тамбовская губерния село Алгасово
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Рудомёткин Rudometkin Андрей Константинович
Тамбовская губерния село Алгасово
Рождение ребёнка
1833
Сын: Рудометкин Rudometkin Василий Андреевич
Отец ребёнка: Рудомёткин Rudometkin Андрей Константинович
Тамбовская губерния село Алгасово
Рождение ребёнка
1835
Тамбовская губерния село Алгасово
Рождение ребёнка
1836
Сын: Рудометкин Rudometkin Петр Petro Андреевич
Отец ребёнка: Рудомёткин Rudometkin Андрей Константинович
Russian Empire
Рождение ребёнка
1839
Тамбовская губерния село Алгасово
Смерть
Неизвестно