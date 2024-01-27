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Пелагея Федоровна

Место рождения

Тамбовская губерния село Алгасово

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Рудометкин Федор Гаврилович

Мать: Рудометкина Авдотья

Тамбовская губерния село Алгасово
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Рудомёткин Rudometkin Андрей Константинович

Тамбовская губерния, Моршанский уезд, село Алгасово
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Акулина Андреевна

Отец ребёнка: Рудомёткин Rudometkin Андрей Константинович

Тамбовская губерния село Алгасово
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Рудомёткин Rudometkin Андрей Константинович

Тамбовская губерния село Алгасово
Рождение ребёнка
1833

Сын: Рудометкин Rudometkin Василий Андреевич

Отец ребёнка: Рудомёткин Rudometkin Андрей Константинович

Тамбовская губерния село Алгасово
Рождение ребёнка
1835

Сын: Рудомёткин Rudometkin Федор Андреевич

Отец ребёнка: Рудомёткин Rudometkin Андрей Константинович

Тамбовская губерния село Алгасово
Рождение ребёнка
1836

Сын: Рудометкин Rudometkin Петр Petro Андреевич

Отец ребёнка: Рудомёткин Rudometkin Андрей Константинович

Russian Empire
Рождение ребёнка
1839

Сын: Рудометкин Rudometkin Иван Андреевич

Отец ребёнка: Рудомёткин Rudometkin Андрей Константинович

Тамбовская губерния село Алгасово
Смерть
Неизвестно
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