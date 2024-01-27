Рудометкин Rudometkin Павел Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудометкин Rudometkin Павел Васильевич

Место рождения

Селение Никитино (позднее Фиолетово), Елизаветпольской губернии. России. Ныне Азербайджан.

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1833 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Рудометкин Rudometkin Василий Андреевич

Мать: ?

Селение Никитино (позднее Фиолетово), Елизаветпольской губернии. России. Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно
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